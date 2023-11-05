أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فتوح بعرض عرضه للبيع.. انتقاله للأهلي وارد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إدارة الزمالك أعلنت الاستغناء عن المدير الفني أوسوريو ومساعده مدحت عبدالهادي، موضحًا أن مجلس الزمالك أعلن أيضًا إحالة أحمد فتوح، و محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري للتحقيق.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضاية صدى البلد، أن القرارات الصادرة عن مجلس الزمالك اليوم كانت حاسمة وجريئة، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بناءً على ما صدر من مجلس الإدارة الحالي.

أوسوريو لا يصلح لتدريب الزمالك

وأكد أحمد موسى أن أوسوريو لا يصلح والزمالك خسر مبارتين علي التوالي ويحتاج لمدرب قوي أقوي من ذلك.

وأشار أحمد موسى إلى وجود الكثير من الحديث حول مفاوضات محتملة بين النادي الأهلي وأحمد فتوح، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، معقبا:" كده ممكن يبقي فتوح في الأهلي وارد حدوث ذلك".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .



وجاء البيان كالتالي اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

كما قرر المجلس عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.