دبلوماسي سابق: مصر في قمة تحركاتها ومصالح أمريكا تتآكل الآن

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الدور المهم التي تقوم به مصر في فترة حرب غزة، مشددًا على أن مصر تشعر بمسئولية إقليمية ودولية حيال القضية الفلسطينية.

الدور التي تلعبه مصرفي حرب غزة

وأشار إلى أن مصر في قمة تحركاتها الانسانية والأخلاقية والسياسية هناك محاولة ادخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وذلك تعليقًا على الدول السياسي والدبلوماسي والإنساني التي تلعبه مصر خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”.

وأوضح أن التواصل مع تركيا في هذه الأزمة باعتبارها دولة صديقة وجارة وعضو مهم في أسرة الشرق الأوسط أمام قوى إسرائيلية تستخدم عنف غير مسبوق، وترتكب جرائم حرب في عالم متواطئ، كما أكد أن موقف امريكا غير مسبوق حيال التحركات الإسرائيلية وكل ما نراه يدفع في هذا اتجاه هذا الحكم، مشددًا على أن الموقف الأمريكي هو نفسه الموقف الإسرائيلي، وأمريكا ترى هذا المشهد يخدم مصالحها.

وأضاف أنه بسبب طول فترة الهجوم الإسرائيلي على غزة بدأت مصالح أمريكا تتآكل مع مظاهرات في نيويورك وخوفا على مصالحها، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد إزاحة حماس عسكريا وهي تمثل مقاومة الاحتلال في غزة.

ومن جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي وجرائمه ينتج عنه 10 آلاف شهيد فلسطيني وإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والجرحى بجانب من هم تحت الركام في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر الجلل بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ترتكب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو تحدث عن خيار إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وهو احد الخيارات المطروحة.

تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وأشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعمل على تهجير الفلسطينيين بأي طريقة، وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدًا أن هناك عدد من التصريحات المتعددة لوزراء وأعضاء طالبوا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وقتل النساء الفلسطينيات.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على غزة تنسم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن هذا السياق العام يشير إلى أن هذا العدوان مستمر ولن ينتهي الانتقام من الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي ولد موجات عنف واسعة وكبيرة منذ 48.