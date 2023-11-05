عاجل
ارتفاع أسعار سيارات أوبل موديل 2024 وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

دبلوماسي سابق: مصر في قمة تحركاتها ومصالح أمريكا تتآكل الآن

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الدور المهم التي تقوم به مصر في فترة حرب غزة، مشددًا على أن مصر تشعر بمسئولية إقليمية ودولية حيال القضية الفلسطينية.

الدور التي تلعبه مصرفي حرب غزة 

txt

إلقاء قنبلة نووية على غزة.. متحدث الخارجية يفتح النار على الحكومة الإسرائيلية

txt

“كأننا عشنا أهوال يوم القيامة”.. أستاذ بجامعة القدس يصف الوضع في غزة

 

وأشار إلى أن مصر في قمة تحركاتها الانسانية والأخلاقية والسياسية هناك محاولة ادخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وذلك تعليقًا على الدول السياسي والدبلوماسي والإنساني التي تلعبه مصر خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”. 

وأوضح أن التواصل مع تركيا في هذه الأزمة باعتبارها دولة صديقة وجارة وعضو مهم في أسرة الشرق الأوسط أمام قوى إسرائيلية تستخدم عنف غير مسبوق، وترتكب جرائم حرب في عالم متواطئ، كما أكد أن موقف امريكا غير مسبوق حيال التحركات الإسرائيلية وكل ما نراه يدفع في هذا اتجاه هذا الحكم، مشددًا على أن الموقف الأمريكي هو نفسه الموقف الإسرائيلي، وأمريكا ترى هذا المشهد يخدم مصالحها.

وأضاف أنه بسبب طول فترة الهجوم الإسرائيلي على غزة بدأت مصالح أمريكا تتآكل مع مظاهرات في نيويورك وخوفا على مصالحها، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد إزاحة حماس عسكريا وهي تمثل مقاومة الاحتلال في غزة.

ومن جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي وجرائمه ينتج عنه 10 آلاف شهيد فلسطيني وإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والجرحى بجانب من هم تحت الركام في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر الجلل بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ترتكب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو تحدث عن خيار إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وهو احد الخيارات المطروحة.

تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وأشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعمل على تهجير الفلسطينيين بأي طريقة، وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدًا أن هناك عدد من التصريحات المتعددة لوزراء وأعضاء طالبوا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وقتل النساء الفلسطينيات.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على غزة تنسم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن هذا السياق العام يشير إلى أن هذا العدوان مستمر ولن ينتهي الانتقام من الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي ولد موجات عنف واسعة وكبيرة منذ 48.

مواد متعلقة

“كأننا عشنا أهوال يوم القيامة”.. أستاذ بجامعة القدس يصف الوضع في غزة

التحالف الوطني: إدخال المساعدات لقطاع غزة شهد انفراجة اليومين الماضيين

محلل فلسطيني: تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة يشير لاستمرار الحرب على غزة

أستاذ علاقات دولية: مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين بات واضحًا الآن

اقرأ غدًا بالوفد.. رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض

الباحث بالشأن الإسرائيلي: تصريحات الوزير بإلقاء قنبلة على غزة ليس "ذلة لسان"

أستاذ علوم سياسية: جهد مصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة (فيديو)

محلل فلسطيني: وزراء الخارجية العرب أبلغوا بلينكن رسالة مهمة بخصوص غزة
الجريدة الورقية