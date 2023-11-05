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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول قرار لـ معتمد جمال بعد توليه منصب المدير الفني للزمالك بشكل مؤقت

معتمد جمال
معتمد جمال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديل موعد تدريب الأبيض غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

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واستقر الجهاز الفني على خوض  الفريق للتدريب في الثالثة عصرًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدلا من إقامته في التاسعة صباحا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم الأحد تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني  عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

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