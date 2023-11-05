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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إلقاء قنبلة نووية على غزة.. متحدث الخارجية يفتح النار على الحكومة الإسرائيلية

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

فتح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، النار في تصريح له على موقع "X" ، وذلك بعد مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف متحدث وزارة الخارجية، أنه على المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية

وتابع "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل". 

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