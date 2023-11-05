إلقاء قنبلة نووية على غزة.. متحدث الخارجية يفتح النار على الحكومة الإسرائيلية

فتح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، النار في تصريح له على موقع "X" ، وذلك بعد مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف متحدث وزارة الخارجية، أنه على المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية

وتابع "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".