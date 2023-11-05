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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البرلمان النمساوي: الهجرة غير النظامية أكبر آفة وإجراءات أكثر صرامة لمحاربتها مستقبلاً

الهجرة غير النظامية
الهجرة غير النظامية في أوروبا

 

قال فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها ضد الهجرة غير الشرعية الفترة المقبلة.

وأوضح سوبوتكا أن الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها، بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

ودعا سوبوتكا إلى ضرورة أن تكون هناك حماية واضحة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهناك حاجة إلى نهج قوي في التعامل مع عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع بلدان المنشأ كانت غائبة في كثير من الأحيان.


وأختتم سوبوتكا أنه سيتم التركيز على تطوير التعليم، مشددًا على الحاجة إلى تبني موقف مختلف تجاه ما يحدث من تغير في الثقافة والتركيبة السكانية في النمسا، لأن التعليم المتطور المُعزِز للاندماج في غاية الأهمية، إذ تظهر الدراسات أنّ الشباب الحاصلين على تعليم جيد واعيين بشكل تام بالقضايا المجتمعية كافة.

 

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