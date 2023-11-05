تكريم الإتربى فى مؤتمر التميز للاتحاد الدولى للمصرفيين العرب

بنك مصر يفوز بجائزة «أفضل بنك فى مصر فى إدارة المخاطر المصرفية»

فى إطار إقامة فعاليات حدث التميز والإنجاز المصرفى العربى لعام 2023، والذى عقده الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب مؤخرًا فى تركيا، تم توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى للمصارف العربية المشاركة، وقد تم تكريم الأستاذ/ كرم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب وجمعية المصارف التركية محمد الإتربى - رئيس اتحاد بنوك مصر على هامش المؤتمر الذى عقه بتركيا.

وجاء التكريم باعتباره من الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية الشاملة، حيث شكلت تجربته الإدارية نموذجًا يحتذى به.

ويعتبر محمد الإتربى يعتبر شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة فى مجال العمل المصرفى، وقد استطاع الإتربى خلال رئاسته اتحاد بنوك مصر، مستفيدًا من خبرته الطويلة فى المجال المصرفى، المساهمة فى تحقيق الشمول المالى ومستهدفاته ودعم الاقتصاد المصرى، بجانب دوره فى تطوير العمل المصرفى ورفع قدرات العاملين فى البنوك ورفع وعيهم بأحدث المستجدات فى المجالات المصرفية، بالإضافة إلى دوره المجتمعى حيث تقوم البنوك بدور فعال فى المشاركة فى تطوير المجتمع الذى تعمل من خلاله على جميع الأصعدة الاجتماعية والعلمية والبيئية.

ويشغل محمد الإتربى حاليًا منصب رئيس اتحاد المصارف العربية ومنصب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب الهامة الأخرى.

وجدير بالذكر أن الإتربى حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظرًا لدوره البارز فى خدمة الاقتصاد المصرى على مدار تاريخه المهنى.

وفاز بنك مصر فى حدث جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى لعام 2023 بجائزة « أفضل بنك فى مصر فى إدارة المخاطر المصرفية».

ويستند الاتحاد فى اختيار الفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، إضافة إلى أراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين بالقطاع المصرفى.

ويعد حصول البنك على مثل تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال.