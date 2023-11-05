QNB الأهلى يوقع اتفاقية مع جامعة بدر لتعزيز التحول الرقمى

وقع QNB الأهلى، التابع لمجموعة QNB، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة لتزويد الطلاب بتجربة دفع رقمية مبتكرة وآمنة الرقمية عن طريق منصة «QNB bebasata ».

وسيتمكن الطلاب من إدارة أمورهم المالية عبر بطاقة QNB bebasata للخصم المباشر التى تحمل شعار البنك والجامعة وتسمح باستخدامها كبطاقة تعريفية للطلاب وبطاقة دفع إلكترونية فى نفس الوقت.

كما يشمل التعاون تنظيم ندوات تثقيف مالى لطلاب الجامعة لتعريفهم بأهمية الاستدامة المالية وأحدث العروض البنكية الحصرية.

وقام بتوقيع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، والدكتور أشرف محمد الشيحى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد السيد سليمان الأمين العام للجامعة وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.

ويأتى هذا التعاون الجديد فى إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى نحو التنمية المستدامة وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزى المصرى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة بدر بالقاهرة التى تعد صرحًا علميًا فى مجال التعليم والبحث، معربًا عن أمله فى تقديم تجربة مصرفية مبتكرة للطلاب بفضل ما تتيحه المنصة من مزايا ومنتجات تطرح لأول مرة فى السوق المصرية لفئة الشباب.

وأكدت داليا سويلم- رئيس QNB bebasata، «أن المنصة الرقمية هى التطبيق الأول فى السوق الذى يمكّن العميل من تلبية كافة احتياجاته المصرفية لتعزيز جهود الشمول المالى والتحول الرقمى وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لكافة العملاء وخاصة الشباب، حيث يستهدف بروتوكول التعاون عرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة على طلاب جامعة بدر، وعقد ندوات التوعية والتثقيف المالى للطلاب للتعريف بأهمية الخدمات المالية، والتواصل مع الطلاب من خلال المنصة والموقع لتعريفهم بالعروض البنكية المخصصة لهم».