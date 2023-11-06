ورشة حكي في بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد

نظم بيت ثقافة بلاط في الوادي الجديد ورشة حكي تحت عنوان "العام الدراسي الجديد" تندرج ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي يقوم بتنفيذها اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وبالتعاون مع كتاب وأدباء المنطقة.

تأتي أهمية هذه الورشة من توفير فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والتوقعات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتعليم والتعلم. وقد تم استضافة محمد أحمد، المعلم البارز في المنطقة، ليكون المدير الفني للورشة وليتبادل خبرته ورؤيته حول هذا العام الدراسي.

شهدت الورشة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الطلاب وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس. وتم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعليم، مثل طرق التعلم الحديثة، وكذلك أهمية الابتكار والتكنولوجيا في مجال التعليم. وتم تناول أيضًا قضية التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور وأهميته في تحسين الأداء الدراسي للطلاب.

تم توجيه الشكر الخاص محمد أحمد على اسهامه الفعال في الورشة وتقديمه للمشورة والارشاد للحضور. وتعتبر هذه الورشة أحد الأنشطة الثقافية الهادفة التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الفروع المحلية في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الحوار الثقافي وتطوير المجتمع.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد