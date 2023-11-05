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كارثة إنسانية.. إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين وتسرق جلودهم لمعالجة جنودها من الحروق الزمالك يعلن عرض أحمد فتوح للبيع بعد ازمته الأخيرة رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل أوسوريو ويعرض فتوح وصبحي للبيع
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل أوسوريو ويعرض فتوح وصبحي للبيع

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي . 

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معتمد جمال يتولي القيادة الفنية بنادي الزمالك خلافًا لـ أوسوريو

وجاء البيان كالتالي اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

كما قرر المجلس عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

 

الجريدة الورقية