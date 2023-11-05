كوارث طبيعية تضرب ايطاليا وتودي بحياة ٧ أشخاص

تواجه إيطاليا سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأيام الأخيرة، حيث تسببت الامطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقتي توسكانا وإيشيا.

وقد أودى هذا الوضع في إيطاليا بحياة 7 أشخاص وتسبب في اضرار جسيمة في المنطقتين .

كما أن دولة إيطاليا لم تكن الدولة المتضررة الوحيدة التي تعاني من كوارث طبيعية، إذ تواجه القارة الأوروبية تهديدات ناجمة عن الظروف الجوية السيئة.

يذكر أنه قد احتشد الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

وقد رفعت يافطات كثيرة في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.