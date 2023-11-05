جامعة المنصورة: المستشفيات والمراكز الطبية جاهزة لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على رفع درجة الاستعداد و جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد وزير التعليم العالى و فى اطار الدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، إلى وضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.