الأهلى راحة غدًا ويستأنف تدريباته الثلاثاء

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف مرانه الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

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ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

