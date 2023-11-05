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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السولية يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة

عمرو السولية
عمرو السولية

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.

وشارك السولية في مران اليوم، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية متابعة طبية مستمرة للسولية، من خلال إجراء أكثر من أشعة على موضع الإصابة لتقييم حالته والاطمئنان على جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من

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