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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

لأول مرة

خط ساخن.. طريقة جديدة لتلقى الاتصالات الدولية للرد على استفسارات المقيمين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبل أيام، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

 

جاء ذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

ولأول مرة، خصصت مصلحة الجمارك، طريقة جديدة وهى «خط ساخن» لتلقى الاتصالات الدولية، للرد على استفسارات المقيمين بالخارج، وتسريع إجراءات إصدارالموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.

 

وأشارت مصلحة الجمارك الى رقم الخط الساخن لكي يتواصل من خلاله المصريين العاملين بالخارج في اي دولة، وهو 15460 00202.

 

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

 

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

 

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