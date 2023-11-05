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الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض". 

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يطالب القادة العرب بتقديم الدعم الكامل لوقف الحرب الإسرائيلية

“الجمعة”.. أول مؤتمر انتخابي لرئيس الوفد في “ميت فارس” بالدقهلية

د. وجدي زين الدين يكتب: القضية الفلسطينية في أول مؤتمر انتخابي لـ عبدالسند يمامة

وزير صهيوني فاجر يطالب بضرب غزة بـ"النووي"

حرب الإبادة الجماعية في القطاع تدخل الشهر الثاني 

المستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية.. وآلاف الجثث تحت الأنقاض 

لجنة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مصر وتركيا تؤمدان ضرورة وقف الحرب

 

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الجريدة الورقية