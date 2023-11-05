اقرأ غدًا بالوفد.. رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يطالب القادة العرب بتقديم الدعم الكامل لوقف الحرب الإسرائيلية

“الجمعة”.. أول مؤتمر انتخابي لرئيس الوفد في “ميت فارس” بالدقهلية

د. وجدي زين الدين يكتب: القضية الفلسطينية في أول مؤتمر انتخابي لـ عبدالسند يمامة

وزير صهيوني فاجر يطالب بضرب غزة بـ"النووي"

حرب الإبادة الجماعية في القطاع تدخل الشهر الثاني

المستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية.. وآلاف الجثث تحت الأنقاض

لجنة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مصر وتركيا تؤمدان ضرورة وقف الحرب