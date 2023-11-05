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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة رايو فاييكانو، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا" والمقرر خوضها مساء الأحد في مباراة بالجولة الثانية عشر للدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

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جيرونا يواصل إحراج ريال مدريد وبرشلونة ويهدد عرش قطبي إسبانيا في الليجا

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بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاييكانو

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موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني


 

شهد التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد تواجد جود بيلينجهام بالإَضافة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، وخوسيلو في خط الهجوم.

 

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو

 

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

البدلاء: لونين، دييجو بينيرو، توني كروس، ناتشو، رودريجو، لوكاس فاسكيز، إبراهيم دياز، أردا جولر، نيكو باز.

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