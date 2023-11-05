أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة رايو فاييكانو، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا" والمقرر خوضها مساء الأحد في مباراة بالجولة الثانية عشر للدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".





شهد التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد تواجد جود بيلينجهام بالإَضافة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، وخوسيلو في خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو





في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

البدلاء: لونين، دييجو بينيرو، توني كروس، ناتشو، رودريجو، لوكاس فاسكيز، إبراهيم دياز، أردا جولر، نيكو باز.