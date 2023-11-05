تعادل نادي ليفربول مع نظيه فريق لوتون تاون بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاحد، ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد لقاء الريدز وقبل مواجهة تشيلسي وتوتنهام غدًا الاثنين.

أنطلقت مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي أمس السبت وتختتم غدًا بلقاء تشيلسي امام توتنهام في العاشرة مساءً، ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع لوتون تاون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول

رفع نادي ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب بعدما تعادل للمرة الثالثة هذا الموسم، على الجانب الاخر رفع لوتون تاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر، مهددًا بالهبوط.

وعن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع لوتون اليوم الأحد، يعتلي مانشستر سيتي الصدارة بفارق نقطة عن توتنهام، وجاء الجدول كالتالي:-