لويس ينقذ ليفربول بتسجيل هدف التعادل أمام لوتون ويدعم والده "المخطوف"

أنقذ الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول من الخسارة أمام لوتون تاون بعد تأخره بهدف نظيف، ليعدل النتيجة لـ 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لويس دياز هدف التعادل بعد كرة عرضية مميزة من إليوت ليضربها لويس دياز رأسية في شباك لوتون، ليعود الريدز في النتيجة.

وحرص لويس دياز على دعم والده الذي تم اختطافه خلال الفترة الماضية في كولومبيا من أحد العصابات، وعاد اللاعب منذ أيام إلى النادي الإنجليزي بعد سفره إلى كولومبيا.

وظهر دياز بعد تسجيله الهدف بـ تيشيرت مكتوب عليه “الحرية لـ بابا" في إشارة لدعم والده الذي يعيش فترة صعبة بعد اختطافه ووالدته لكن العصابة كانت أطلقت سراح “والدة” دياز.