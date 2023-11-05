عودة التنورة الجينز إلى ساحة الموضة العالمية.. اعرفي طرق تنسيقها

موضة الملابس تتغير كل عام، كما أن هناك ملابس تعود موضتها من جديد بعد مرور أعوام، ولعل أبرزها " الجيبة الجينز "، فكانت من الأساسيات التي لا تخلو خزانة أي فتاة منها، في جيل التسعينات، فتضيف مظهر أنثوي مميز.

ولاحظ الجميع في السابق أن موضة الجيبة الجينز لم تعد مثل فترة التسعينات، وكان الاتجاه الأكبر على البناطيل الممزق والفضفاضة، وغيرها من تصميمات غريبة وجديدة، إلى أن ظهرت من جديد، بعد أن قدمها بعض بيوت الأزياء في أسبوع الموضة بنيويورك بتصميمات متنوعة وتنسيقات مختلفة، لذا نقدم لك طرق تنسيق الجيبة الجينز لتظهرين بلوك عصري مميز.

تنسيق التنورة الجينز

أفكار لتنسيق الجيبة الجينز

إطلالة كلاسيكية

يمكنك الحصول على إطلالة كلاسيكية بإرتداء قميص خالي من التطريزات باللون الأبيض أو الأسود مثلًا، وإدخال القميص داخل التنورة الجينز؛ للحصول على لوك جذاب ومثير.

إطلالة عصرية

إذا أردتي الظهور بلوك مثير وعصري، يمكنك إرتداء تنورة جينز ممزقة، مع كروب توب؛ لإبراز أنوثتك وجمالك.

إطلالة عملية هادئة

في فصل الشتاء، يمكنك إرتداء بلوفر تريكو بألوان جذابة مثل الوردي أو الأوف وايت، مع تنورة ميد مُجسمة، للحصول على استايل هاديء يمكن إعتمادة في العطلات أو في العمل.

لوك موحد اللون

تصميم "البدلة" من التصميمات المفضلة لدى الكثير من النساء، فتضيف أناقة وجاذبية لصاحبتها، ففي هذه الحالة يجب اختيار تنورة جينز نفس لون الجاكيت الجينز ونفس التصميمات، كما يمكنك غلق الجاكيت أو فتحة وارتداء توب خالي من الرسومات أسفل الجاكيت.

كارديجان مع التنورة

إذا كنتي محجبة أو تخجلين من إرتداء التوب داخل التنورة يمكنك إرتداء كارديجان طويل بألوان موحدة، مثل البيج أو الأبيض أو الأسود، فيضيف لمسة جذابة للإطلالة ويمكن إعتمادة للمحجبات.