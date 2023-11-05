الجيش الغيني يعلن إعادة دادايس كامارا و2 من رفاقه للسجن

أعلن مدير إعلام الجيش الغيني أنسومان توماني كامارا، اعتقال الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا وإعادته إلى السجن، بعدما أخرجته منه فجر اليوم السبت رفقة آخرين، مجموعة مسلحة.



وأوضح أنسومان، أن العقيد كلود بيفي هو الوحيد من بين المعتقلين الأربعة الذين أخرجوا من السجن، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، مضيفا أن البحث عنه "متواصل، ولا يمكنه مغادرة البلاد لأن كوناكري مطوقة".

وقد أعيد إلى السجن بالإضافة إلى داديس كامارا، كل من كلود بيفي موسى، وموسى تييغبورو، وبليز غومو، وجميعهم يحاكمون في قضية ما يعرف ب"مجزرة" ملعب 28 سبتمبر ضاحية كوناكري، التي وقعت عام 2009، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا وإصابة المئات.



وكان تبادل كثيف لإطلاق النار قد أيقظ فجر اليوم السبت، سكان العاصمة كوناكري، واعتقد كثيرون أنها محاولة انقلاب ضد المجلس العسكري الحاكم حاليا، قبل أن يتضح لاحقا أن مجموعة مدججة بالسلاح، قد داهمت السجن المركزي، وأخرجت داديس كمارا وآخرين معه.



وقد هزت هذه العملية العسكرية منطقة كالوم، حيث يقع مقر الرئاسة والوزارات، وكذا عدة مؤسسات وشركات، فضلا عن عدد من السفارات.



وأكد الجيش الغيني ولاءه للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سبتمبر 2021، فيما أكدت هيئة الأركان العامة أن الوضع "تمت السيطرة عليه بسرعة وعاد إلى طبيعته".

ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال إبراهيما سوري بانغورا ما حصل فجر السبت، بأنه محاولة "لتخريب" العمل الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بقيادة العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي للبلاد.



قالت المدعي العام ياموسا كونتي، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وعدد آخر.

وقال محامي كامارا، إن المدعي العام ياموسا كونتي، اختطف في وقت لاحق ولن يهرب ، مؤكدًا إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يتم استجوابه.

وأضاف النائب العام، أن أمر السلطات بالتحقيق في اتهامات الهروب من السجن وحيازة أسلحة ضد كامارا وثلاثة أفراد آخرين.

ومن بين الفارين الآخرين كلود بيفي وبليز جومو، اللذين تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الاستاد عام 2009 التي خلفت 157 قتيلاً.

وأوضح وزير العدل تشارلز ألفونس رايت لراديو فيم إف إم المحلي، أن سوف نجدهم، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن المسؤولين سيحاسبون.

وأشار رايت، إلي أن تم بالفعل القبض على سجين رابع هو موسى تييجبورو كامارا.

وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة الدكتاتور لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا في أواخر عام 2021.

ووجهت اتهامات لأكثر من عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على نيته الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.لسنوات، سعت حكومة غينيا إلى منع عودة كامارا إلى وطنه من المنفى في بوركينا فاسو، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي.

ومع ذلك، أدى انقلاب آخر في سبتمبر 2021 إلى وصول المجلس العسكري إلى السلطة في غينيا والذي كان أكثر استعدادًا لعودة كامارا.

وشهد كامارا، أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من الهجوم، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له أن المتظاهرين قد تم قمعهم.

