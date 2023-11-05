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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

خبز التورتيلا
خبز التورتيلا

تستخدم الأمهات خبز التورتيلا لصنع وصفات عديدة مثل ساندوتشات المدارس أو استخدامها كبديل سريع لعجين البيتزا، لذلك نقدم لك طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل بمكونات متوفرة في جميع المنازل.

خبز التورتيلا

طريقة عمل خبز التورتيلا

المقادير

- دقيق : 500 جراماً (أسمر)

- ماء ساخن : كوب

- ملح : رشة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

 

طريقة التحضير

يوضع الدقيق الأسمر في وعاء عميق، ويضاف إليه الملح والبيكنج باودر. 

تقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تندمج.

يضاف الماء الساخن إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تتداخل.

تعجن المكونات جيداً حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة. 

تنقل العجينة إلى وعاء عميق نظيف، ثم تغطى بالغلاف البلاستيكي. 

تترك العجينة حتى ترتاح لمدة 20 دقيقة.

تقطع العجينة وتشكل إلى كرات متساوية الحجم.

ينثر القليل من الدقيق على سطح مستوٍ، ثم تفرد عليه كرة من العجينة بواسطة عصا الفرد حتى يصبح رغيف رقيق السُمك ودائري.

تكرر نفس الخطوات مع باقي كمية العجينة حتى تنتهي الكمية. 

تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة، ثم تخفف النار تحت المقلاة. 

يوضع رغيف من العجينة في المقلاة ويترك لمدة دقيقتين حتى ينضج ويتحمر، ثم يقلب إلى الجهة الأخرى ويترك لمدة دقيقتين حتى يتحمر، ثم يرفع عن المقلاة ويوضع رغيف آخر ويحمر بنفس الطريقة. 

تكرر نفس الخطوات مع باقي أرغفة العجينة حتى تنتهي الكمية. 

يقدم خبز التورتيلا مباشرة.

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