للدايت.. طريقة عمل محشي ورق عنب بالليمون

محشي ورق عنب من الأكلات الشعبية المصرية التي يحبها الجميع، فهو من الوصفات التي لا غنى عنها في العزائم، ولكنه يحتوي على سعرات عالية، لذا يمتنع عنه متابعي الدايت خوفًا من زيادة الوزن، ولذلك نقدم لك طريقة صحية لتحضيره يتناسب مع الرجيم.

محشي ورق عنب بالليمون



طريقة عمل محشي ورق عنب بصوص الليمون

المقادير

- ورق العنب : نصف كيلو (مسلوق)

- الأرز قصير الحبة : كوب (منقوع ومصفى)

- لحم مفروم : ربع كيلو (قليل الدسم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (صغير ومفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مفرومة ناعم جداً)

- حبهان : رشّة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : رشّة

- عصير الليمون : حسب الحاجة

- مرق دجاج : حسب الحاجة (منزوع الدسم أو ماء)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

طريقة التحضير

ضعي الأرز المنقوع والمصفى في وعاء للخلط، زيدي عليه اللحم المفروم، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، والقرفة، ورشة الهيل، وزيت الزيتون، والبقدونس، والطماطم، والكزبرة، والبصل، والملح.

تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

احشي ورق العنب بالخلطة ويوضع في قاع القدر شرائح الطماطم.

ترص أصابع ورق العنب المحشية في القدر.

يضاف عصير الليمون الحامض، والمرق، ويترك ورق العنب على النار حتى تمام النضج.

يقدم ساخناً.