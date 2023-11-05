أستاذ علوم سياسية: جهد مصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة (فيديو)

تلعب الدولة المصرية في الفترة الحالية وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دروًا سياسيا ودبلوماسيًا وإنسانيًا كبير من أجل تخفيف القصف على قطاع غزة، ويظهر جليًا في رفضها لتصفية القضية الفلسطينية.

الدور المصري في حرب غزة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تلعب دور كبير في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد.

وأشار إلى أن الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة، ولم تكن قوافل المساعدات والتحرك الدبلوماسي الكبير التي تقوم به مصر في الفترة الحالية هو الأول، مؤكدًا أن مصر القيادة والدولة تبذل جهودا كبيرة ومقدرة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح أن الجهد المصري يعود لـ1948 ومصر تقف مع الأخوة الفلسطينيين في مختلف المراحل والتحديات في وقت الحرب والسلم، مشيرًا إلى أن مصر خاضت معركة السلام في المنطقة وهي أول دولة عربية تبرم معاهدة للسلام في المنطقة، واستمرت الجهود المصرية عبر فترة زمنية طويلة في هذه الأزمة الأخيرة.

وفي وقت سباق، أكد السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وتابع “رشدي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن حديث الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالسلاح النووي هو محض هذيان، ووجود هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف طبيعة هذه الحكومة اليمينية.

وأشار إلى أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية بوقف وزير التراث عن حضور الاجتماعات هو رد ضعيف، ويكشف عن طبيعة الأشخاص الذين لا نراهم ويتخذون القرارات العسكرية في غزة.

وواصل رشدي أن هذه التصريحات جرس إنذار للعالم أننا أمام عصبة شديدة التطرف والكراهية والعنصرية، تتحدث بمواقف عفا عليها الزمن، ولم يعد أحد يتحدث بهذه الصورة الآن في العالم، لافتا إلى أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد أن هذا التصريح يعتبر اعترافا رسميا بامتلاك إسرائيل السلاح النووي، بكل ما يترتب على هذا الاعتراف الرسمي من تبعات، لكن الآن نضغط من أجل إنقاذ الوضع الإنساني في غزة.