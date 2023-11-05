خبير اقتصادي يكشف إيجابيات المقاطعة على الاقتصاد المصري

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الشركات المحلية أصبح عليها ضغطا كبيرا بسبب المقاطعة، وهناك طلب للعمالة، وهذا أمر إيجابي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات التي يكتب عليها صنع في مصر، وهذا الأمر سيكون له عائد إيجابي على الصناعة وتوفير فرص العمل.

انخفاض معدلات البطالة

وأشار إلى أن حملات المقاطعة التي تتم من أفراد بالمجتمع، نتج عنها انخفاض معدلات البطالة، وفرص العمل بالشركات المحلية أصبحت متوفرة.

ولفت إلى أن عمليات المقاطعة تتم بشكل شخصى، فالمواطنين لا يقاطعون بشكل الكامل

، مؤكدا أن هذه المقاطعة نتج عنها فائدة لـ الشركات المحلية.

ومن جانبه، قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي إن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي أثبتت فعاليتها بعد أن تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرؤ من إسرائيل وأفعالها المشينة



وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن أن يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.

وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة لكي يتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها.