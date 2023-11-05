الجامعة العربية والأمم المتحدة للسكان يتفقان على التدخل الإنساني السريع في غزة

اتفق المشاركون في اجتماع كبار المسؤولين للتعاون بين جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التعاون والتدخل الإنساني السريع في قطاع غزة بعد توقف إطلاق النار والسماح بعمل تدخلات إنسانية واجتماعية عاجلة لتدارك الأثار الضخمة لهذه الكارثة، فضلاً عن التعاون طويل المدى، بما يسهم في تحسين تداعيات تلك المأساة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين للتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) للتحضير لخطة العمل لعام 2024 والذي عقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن هذا الاجتماع الهام كان في الأساس للتشاور حول خطة العمل لعام 2024 بين الجانبين وذلك في مختلف المجالات الاجتماعية والتنموي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: