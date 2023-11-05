وكيل الأزهر يتابع فعاليات الدورة الـ 80 لتأهيل المقبلين على الزواج

زار اليوم الأحد الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتابع سير فعاليات الدورة الـ 80 لتأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها المركز بمقره في مشيخة الأزهر الشريف.

وأعرب للمتدربين عن سعادته بحرصهم على حضور دورة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية داخل مشيخة الأزهر الشريف، والتي تساعدهم على بناء أسرة صالحة وقوية، وتنمي وعيهم الصحيح عن الذات، وعن اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، والتربية الصالحة للأولاد، وشدّ على أيدي القائمين على هذه الدورة ومنظميها من أبناء المركز.

نشر الوعي الصحيح بعدالة القضية الفلسطينية

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وختم وكيل الأزهر الشريف كلمته للمتدربين بوصيته إليهم أن يساهموا في نشر الوعي الصحيح بعدالة القضية الفلسطينية، وأن يتذكروا إخوتهم من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد بالدعاء، وطلب المدد والتأييد من الله سبحانه.

وقد رافق الأستاذ الدكتور محمد الضويني خلال زيارته الدكتور أسامة الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجديد بالذكر أن هذه الدورة أتت ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدي الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

https://www.facebook.com/100064551645592/posts/pfbid0pUS3p5mQXCEbb7T5Qzz2ZnLQ8hp1zPFcAHhvsJgU3dLqHc9nieaAbs98QwRx4MXMl/?mibextid=Nif5oz