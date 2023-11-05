مرموش يواجه قاهر بايرن ميونيخ.. قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ألمانيا اليوم الأحد، عن مواجهات قوية ولقاء يجمع بين آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش أمام فريق ساربروكن الذي أطاح بنادي بايرن ميونيخ من مواجهات الدور الثاني.

قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني أمام نظيره فريق بادربورن من الدرجة الثانية، بينما اوقعت القرعة بوروسيا دورتموند امام نظيره فريق شتوتجارت على أن يواجه بوروسيا مونشنجلاد باخ فريق فولفسبورج.

وعن باقي نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا فجاءت كالتالي:-

فورتونا دوسلدورف أمام فريق ماجديبورج

هيرتا برلين وهامبورج

سانت باولي وهامبورج

كايزر سلاوتين ونورمبرج

من المقرر ان تقام مباريات دور الستة عشر من منافسات كأس ألمانيا يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل، على ان تكون جميع المباريات في نفس اليوم، ولم يحدد الاتحاد الالماني مواعيد المباريات حتى الآن.