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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القضاء الإداري ينظر دعوى طرد السفير الإسرائيلي من مصر غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تتجه أنظار الكثيرين غدًا الإثنين إلى الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الاداري بالجيزة، حيث تنظر قضية طرد السفير الاسرائيلي التى أقامها محام . 


أقام فهمي بهجت المحام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار تعيين السفير الاسرائيلي في مصر  على خلفية المجازر التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين .

وطالب بطرد السفير ومنع التطبيع مع الكيان الصهيونى حتى تتوقف إسرائيل عن سياستها الاستيطانية ، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ، والعودة لحدود ما قبل عام ١٩٦٧ .

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