نجم متغير قيفاوي يسطع في السماء الليلة.. شاهدوه

يظهر الليلة الأحد 5 نوفمبر 2023، في السماء نجم "دلتا الملتهب"، وهو أحد أشهر النجوم المتغيرة القيفاوية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، هذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة، حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه ايام ونصف، ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار.

لرؤية النجم، يجب النظر إلى الأفق الشمالي بداية الليل إلى أعلى يسار نجوم ذات الكرسي في ليالي نوفمبر وديسمبر، ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم وليس من داخل المدن.

المتغيرات القيفاوية هي نوع من النجوم المعروف بأنها متغيرة نابضه، ويرجع السبب في السطوع المتغير للنجم القيفاوي إلى أن النجم في حقيقته يتمدد حجمه وينكمش، فنصف قطر النجم المتغير القيفاوي يتغير بحوالي عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه.

تاريخياً، مكنت النجوم المتغيرة القيفاوية العالم إدوين هابل من معرفة أن مجرة أندروميدا توجد خارج حدود مجرتنا درب التبانة.

فيما يلي بعض النصائح لمشاهدة النجم دلتا الملتهب:

ابحث عن مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة.

انتظر حتى يظلم الليل تمامًا.

استخدم منظارًا أو تلسكوبًا لرؤية النجم بشكل أفضل.

قارن سطوع النجم مع النجوم القريبة منه.