انطلاق بطولة افريقيا للتايكوندو بكوت ديفوار بمشاركة منتخب مصر

بعد اختيار المستشار محمد مصطفى مشرف على البطولة..

انطلقت اليوم السبت فاعليات بطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة في كوت ديفوار للكبار رجال وسيدات، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر في المسابقة.

انطلاق بطولة افريقيا للتايكوندو بكوت ديفوار

أعلن إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو إختيار المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو مشرفا فنيا على بطولة إفريقيا نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الأخيرة ونجاح تنظيم عدد كبير من البطولات الدولية والقارية والعربية في مصر والتي شهدت إشادة من الجميع.

ويشارك منتخب مصر للتايكوندو ببعثة يرأسها المهندس محمد عجيزه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول والاوليمبى للتايكوندو

وتضم بعثة منتخب مصر للتايكوندو كل من “معتز بالله عاصم وزن -54 ك، أحمد وائل وزن 68 ك، رامي عيسى وزن -74 ك، سيف عيسى وزن 80 ك، واللاعبات ليلى شريف وزن -46 ك، جنى خطاب وزن -49 ك، شهد سامي وزن -53 ك، أحمد راوي وزن -87 ك، عبد الله عصام وزن +87، نادين عمرو وزن 62 ك، آية شحاتة وزن 67 ك، ميسون إيهاب وزن -73 ك، تقى شعبان وزن +73“.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للتايكوندو كلًا من: أسامة سيد مدربًا عامًا، محمد مجدي مدرب المنتخب، أحمد الشباسي محلل أداء المنتخب، الدكتور أحمد مسعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي.

وتقام بطولة إفريقيا للتايكوندو خلال الفترة من 5 حتى 6 نوفمبر الجاري في بالعاصمة أبيدجان بمشاركة أفريقية كبيرة نظرا لكونها تعد من أهم المحطات نحو التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.