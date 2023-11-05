تعد عملية شراء متابعين انستقرام شئ في غاية الأهمية في الوقت الحالي والتي توفر عليك الكثير من الجهد والوقت في زيادة المتابعين لحسابك، حيث أن المتابعات المجانية والوهمية قد تضر بحسابك على المدى القصير، لهذا فإن الخيار الوحيد لبدء تحقيق الأرباح وزيادة الدخل سواء عبر بيع المنتجات الرقمية، التجارية، الخدمية، والإعلانية هو أن تقوم بشراء متابعات انستقرام مضمونة، لهذا سوف نوضح لكم أفضل المتاجر وطريقة اختيار المتجر المناسب لشراء متابعين.

طرق زيادة متابعين انستقرام

توجد الكثير من طرق زيادة المتابعين بما فيها زيادة المتابعين الوهمية والحقيقية وتشمل كل من الأتي:-

المتابعات المجانية:

تحصل عليها من خلال بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي توفر زيادة المتابعين مجانًا.

لكن هذه الطريقة تمنحك عدد قليل من المتابعات وقد تحتاج لوضع بيانات حسابك مما يعرضه للإختراق.

كما أنها تحتاج لوقت طويل جدا حتى تقوم بإضافة متابعات بعدد جيد في حسابك.

أغلب هذه المتابعات تكون وهمية مما يحتمل إزالتها خلال وقت قصير من إدارة انستا

المتابعات المدفوعة:

توفر العديد من المتاجر العربية والأجنبية إمكانية شراء متابعين انستقرام مضمون والتي تتفاوت بأسعار الشراء من متجر لآخر.

تتميز هذه الطريقة بتوفير متابعات سريعة يمكنك الحصول عليها وإنجاز الكثير من الوقت الذي قد تهدره في جمع المتابعات المجانية.

الحفاظ على حسابك أمن بدون حظر أو إزالة المتابعات، حيث تحتفظ بالمتابعات التي تحصل عليها.

شراء متابعين انستقرام من فانزيس

يقدم لكم متجر فانزيس fansiz مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة والتي تشمل من بينها شراء متابعين انستا، وأهم ما يميز المتجر:-

تقديم متابعات حقيقية لا يمكن أن يتناقص عددها.

كما يعمل المتجر على تعويضك في حال وجود أي نقص في عدد المتابعات التي تحصل عليها.

يعد من أسرع المواقع في توفير المتابعات عبر بعض السيرفرات القوية، حيث تحصل على المتابعات بعد 15 دقيقة فقط من تقديم الطلب.

سهولة استخدام المتجر في اختيار الباقة وتأكيد عملية الدفع.

وجود العديد من التسهيلات للمستخدم والتي تظهر في عرض مجموعة مختلفة من الباقات بأسعار متفاوتة.

طرق دفع آمنة تماما مع إتاحة الدفع بأنواع مختلفة من بطاقات الدفع الإلكتروني.

لن تحتاج لتسجيل الدخول إلى المتجر فقط يمكنك الشراء المباشر عبر وضع رابط حسابك واستكمال باقي الخطوات.

أهم خدمات متجر فانزيس

توجد العديد من الخدمات التي يمكنك الاستفادة بها داخل هذا المتجر المميز بجانب خدمة شراء متابعين انستقرام و خدمات الانستقرام ، حيث تشمل كل من التالي:-

زيادة لايكات انستقرام.

زيادة مشاهدات انستقرام.

شراء متابعين ثريدز.

تشمل خدمات تيك توك شراء متابعين تيك توك.

زيادة مشاهدات تيك توك.

زيادة لايكات تيك توك.

شراء متابعين تويتر.

شراء مشتركين يوتيوب.

إمكانية زيادة 4000 ساعة مشاهدات يوتيوب.

كيفية شراء متابعين انستا من متجر فانزيس

نوضح لكم من هنا أبرز خطوات شرح كيفية شراء وتزويد متابعين انستقرام من خلال هذا المتجر عبر أتباع التالي:-

حتى تقوم بعملية شراء متابعين انستقرام من متجر فانزيس يمكنك الدخول الي المتجر من خلال كتابة كلمة فانزيس في جوجل .

ثم استعراض جميع الباقات المتواجدة أمامك وتحديد الباقة الملائمة لك.

تاتي الخطوة التالية في الضغط على اختيار الشراء الذي يعرض أسفل كل باقة على حدة.

قم بعد تحديد السؤال بنسخ رابط حسابك في انستقرام أو استخدام user name وضعه في الخانة الخاصة به.

بعد ذلك قم بوضع الإيميل والذي يفضل أن يكون مرتبط بحسابك فى انستقرام.

اضغط على أيقونة تأكيد الطلب ثم أضف بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك.

عقب الإنتهاء تستطيع الانتظار لقليل من الوقت ثم متابعة حسابك والتأكد من زيادة المتابعين.

حيث يتم إضافة هذه المتابعات بشكل تدريجي في حسابك.

هل شراء متابعين من متجر فانزيس آمن؟

تعتمد فكرة شراء متابعين انستقرام من متجر fansiz على المتابعات الآمنة والتي يتم إضافتها عبر بعض السيرفرات التي تقوم بإضافة المتابعين من دول مختلفة في حسابك، حيث يكون البعض من هذه المتابعات من دول عربية وأخرى من دول أجنبية.

كما أن المتابعات تتسم بجودتها حيث لا يتم إزالة المتابعات من حسابك في وقت قصير مثل المتابعات الوهمية والتي يزيلها انستقرام بشكل تلقائي فور اكتشافها، لهذا تستطيع بكل سهولة طلب خدمة الشراء بشكل آمن دون أي قلق حول حسابك وهذه المتابعات.

شراء متابعين انستقرام من موقع wksmm

يعد هذا الموقع من المواقع المميزة والمتوفرة أيضا والتي تتيح لك شراء متابعين انستقرام بشكل الكتروني سريع فقط أتباع بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من زيادة متابعين حسابك، وتتمثل أهم بيانات الموقع في:-

يحتاج هذا الموقع حتى يقدم لك خدمات زيادة المتابعين والتعرف على الباقات المتاحة إلى تسجيل حساب بالبريد الإلكتروني به.

ثم القيام بشحن حسابك داخل الموقع حيث يقبل بطاقات pay ومستر كارد وبطاقات فيزا المختلفة.

بعد شحن الحساب تستطيع التحكم بشكل أفضل في خدمات زيادة المتابعين والتي تبدأ بنحو 50 متابعة وتصل إلى 1000 متابع في كل عملية.

كما يتمتع الموقع بواجهة بسيطة تضم مختلف الخدمات التي يمكن إتمامها بشكل بسيط.

مع توفر بعض الريفيوهات والتعليقات عن مستوى جودة الخدمة من قبل المستخدمين الآخرين.

تستطيع إلقاء نظرة على هذا الموقع من خلال الضغط هنا.

شراء متابعين انستقرام من موقع رو فولو

يعد من المواقع العربية التي تتيح لك خدمة زيادة المتابعين بعدة طرق مختلفة، إلا أن هذا الموقع يأتي في المرتبة الثالثة بين أفضل المواقع بسبب ارتفاع سعر شراء الخدمة بداخله.

والتي تصل لنحو 12 دولار وأكثر لكل 1000 متابع على عكس متجر فانزيس والذي يقدم الخدمة بنحو 5 دولار فقط، كما نعرض بيانات الموقع بشكل مفصل والتي تتمثل في:-