تموين أسيوط يضبط 8800 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء

تم تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز بتوجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة صلاحيتها.

شملت هذه الحملات مشاركة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في أسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي بالمديرية، وإدارة تموين القوصية وأبوتيج وصدفا وديروط. تم ضبط 7000 علبة سجائر كليوبائر في القوصية، حيث قام شخص بتجميعها لبيعها في السوق السوداء.

وفي أبوتيج، تم ضبط 1800 علبة سجائر كليوباترا، حيث قام شخص آخر بتجميعها لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 8800 علبة سجائر كليوبائر

كما تم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 2000 كيلوجرام من اللحوم الخشنة غير صالحة للاستخدام البشري.

وفي صدفا، تم تحرير 14 تقريرًا لحالة المخابز، بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الخبز والعجن، وعدم توفير بون صرف خبز للمواطنين.

وفي ديروط، تم تحرير 21 تقريرًا لحالة المخابز، بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الخبز والعجن، وعدم وجود لوحة إعلانية.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة التموين لمكافحة التجارة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتموين والتجارة وضمان توفير المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات القياسية. وتهدف أيضا إلى القضاء على الظواهر السلبية مثل التلاعب في الأسعار والتوزيع غير العادل للمواد الغذائية.

ويأتي إشراك وكيل وزارة التموين بأسيوط في هذه الحملات بمثابة رسالة قوية من الوزارة بأنها تولي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في قطاع التموين. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتطبيق القانون وتجفيف منابع الفساد.

كما أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالجهود المبذولة في تنفيذ هذه الحملات وأكد على أهمية متابعة الصلاحية وجودة المنتجات الغذائية في جميع المراحل، منذ عملية الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.

وأعرب المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط عن استعداده لتعزيز التعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بمحافظة اسيوط لضمان استمرارية هذه الحملات الرقابية وتحقيق العدالة في التوزيع وجودة المنتجات.

وأكد حماد بأن هذه الحملات تعكس التزام الحكومة بمكافحة التلاعب والاحتكار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وتؤكد على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لضمان توفير منتجات آمنة وصحية للمواطنين.