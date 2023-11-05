6 أطعمة تدمر النظام الغذائي.. رقائق البطاطس أبرزها

بعض الأطعمة ذات مذاق جيد تشعرك بالشبع على الفور ولكن بعد فترة فقط يعود الجوع والنتيجة أننا نستهلك المزيد من السعرات الحرارية غير الضرورية.

وجبات جاهزة

يمكن العثور على مُحسِّن النكهة الكيميائية في العديد من الأطعمة المصنعة وهذا يمنع تنظيم الشهية في الجسم ويؤخر ظهور الشعور بالامتلاء والنتيجة: أننا نأكل أكثر مما نحتاجه بالفعل "لأننا نشعر بالجوع لفترة أطول"، تقول خبيرة التغذية لانا بيلييفا لـ MedicForum.

رقائق البطاطس

بمجرد فتح كيس من رقائق البطاطس، من الصعب جدًا التوقف عن قضمه حتى يصبح فارغًا تمامًا وسواء كانت رقائق قليلة الدسم أو منتجات "بطاطس حقيقية"، فإن القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنها تحتوي على معززات نكهة قوية مثل مستخلص الخميرة.

يتم تحفيز شهيتك باستمرار، ولكنك لا تشعر بالشبع، وقد استهلكت 500 سعرة حرارية في وقت قصير.

الخبز الأبيض

الرغيف الفرنسي أو الخبز المحمص أو الكعكات أو المعجنات - يحبها الجميع، خاصة في وجبة الإفطار لسوء الحظ، تتكون المنتجات بشكل رئيسي من الدقيق الأبيض. وهذا يعني أن جميع مكونات الغلاف والألياف مفقودة.

ويتم هضم الطعام بسرعة، وترتفع مستويات الأنسولين بسرعة ثم تنخفض بسرعة. ماذا يحدث؟ بعد فترة وجيزة، ستشعر بالجوع مرة أخرى وتتناول الوجبة الخفيفة التالية. النظام الغذائي القاتل النهائي.

رقائق الذرة

وجبة الإفطار الصحية تشمل أنواعا مختلفة من الموسلي ورقائق الذرة ولكن العكس هو الصحيح فمعظم هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من السكر، مما يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم سوف يمر القليل من الوقت وسوف ترغب في تناول وجبة الإفطار الثانية.

كبديل أفضل: اصنع حبوب الإفطار بنفسك. على سبيل المثال، امزج دقيق الشوفان والفواكه الطازجة والمكسرات الغنية بالمغذيات مثل اللوز أو البندق أو الجوز أو الكاجو ستجد أنك لن تبدأ يومك بصحة أفضل فحسب، بل ستبدأ يومك أيضًا بصحة أفضل." ستشعر أيضًا بالشبع لفترة أطول.

ألواح الجرانولا

عند الحديث عن الجرانولا، يجب عليك أيضًا تجنب ألواح الجرانولا. على الرغم من أن الشركات المصنعة تغريك بألواح الطاقة وتعدك بأنها ستدعم نظامك الغذائي، إلا أنها عادة ما تكون غنية بالسكر والسعرات الحرارية لأنها مجرد وجبة خفيفة صغيرة بين الوجبات ما عليك سوى تناول حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة، فهي أكثر صحة وفعالية.

العصائر الطازجة

بطبيعة الحال، العصائر الطازجة صحية ولذيذة ولكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية ومليئة بالفركتوز ولسوء الحظ، هذا له نفس تأثير السكر العادي.

ويحتوي الفركتوز على الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، وبمجرد انخفاضه مرة أخرى، ستشعر بالجوع مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العصائر المضغوطة إلى الألياف النباتية المشبعة.