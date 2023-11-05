هناك أكثر من 200 عظمة في جسمنا وعلى مر السنين يفقدون الاستقرار، وهناك خطر الإصابة بهشاشة العظام، والمعروفة أيضًا بفقدان العظام والخبر السار هو أنه يمكنك بسهولة تقوية عظامك.

هذا ما يحدث في الجسم عند الإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام هو مرض تتدهور فيه كثافة العظام وبنيتها ونتيجة لذلك، تحتفظ العظام بشكل أقل فأقل بالمعادن التي تمنحها صلابتها.

مع عواقب مؤلمة حتى السقوط أو الحوادث البسيطة تؤدي إلى كسور في عظام الضحايا، مثل الساعد أو الرسغ أو الورك.

من لديه هشاشة العظام؟

العمر والجنس هما العاملان الحاسمان، وتقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لموقع MedicForum: "النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث".

تؤثر هشاشة العظام على واحدة تقريبًا من كل أربع نساء يبلغن من العمر 65 عامًا فما فوق، ويمكن أن تؤثر بعض الأدوية أيضًا على استقرار العظام مثال العلاج بالكورتيزون الذي يستخدم لأمراض الرئة.

تلعب الوراثة أيضًا دورًا وإذا كان هناك تاريخ من الإصابة بهشاشة العظام في العائلة، فإن الخطر يزداد. يمكن أن يكون للتدخين أيضًا تأثير سلبي على كثافة العظام.

كيف يمكنك الوقاية من هشاشة العظام؟

يجب علينا أن ندرك أن العمر والجنس والوراثة هي عوامل خطر للعظام المسامية ومع ذلك، هناك بعض المكسرات التي يمكننا تحويلها مهم بشكل خاص ممارسة الرياضة.

تدريب القوة، على وجه الخصوص، يمكن أن يحمي عظامنا من هشاشة العظام.

توضح الطبيبة زاخاروفا: "يتعرض العظم للتشوه، ونتيجة لذلك يتم إعادة بنائه ويصبح أكثر استقرارًا".

مع تقدمك في السن، من المنطقي التركيز على الألعاب الرياضية التي تعمل على تطوير التنسيق والتوازن وعلى سبيل المثال، اليوغا أو البيلاتس. وهذا يقلل من خطر السقوط وبالتالي كسور العظام.

إذا كنت تعاني بالفعل من الألم ولا ترغب في استخدام معدات التمارين الرياضية، فجرب الركض المائي أو الجمباز المائي.

كيف يمكنني تقوية عظامي من خلال النظام الغذائي؟

واتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم مهم. لأن الكالسيوم هو المعدن الأكثر أهمية في عظامنا وعندما يسمع الكثير من الناس مصطلح الكالسيوم، فإنهم يفكرون أولاً في الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والجبن القريش، ولكن الخضروات الخضراء مثل السبانخ تساعد أيضًا في تلبية هذه الاحتياجات، وحتى مشروب موسلي الشوفان يمكن أن يكون له تأثير على صحة العظام - على الأقل إذا تمت إضافة الكالسيوم إلى المنتج.

ويمكن أن تكون المياه المعدنية أيضًا مصدرًا مهمًا للكالسيوم من المنطقي مقارنة المعلومات الموجودة على الملصقات حيث أن المحتويات يمكن أن تختلف بشكل كبير من ماء إلى آخر ومن ناحية أخرى، مياه الصنبور تحتوي عادة على القليل من الكالسيوم.