الأهلي 2003 يفوز على زد بنتيجة ثقيلة في بطولة دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فاز خارج ملعبه على فريق زد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

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افتتح ميدو نبيل التسجيل للأهلي من ركلة جزاء، وتعادل زد بكرة ارتطمت بإبراهيم عبد الحكيم مدافع الأهلي وغيرت اتجاهها للمرمى، وخلال الشوط الثاني أضاف ميدو نبيل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة «لوب»، قبل أن يسجل سمير محمد الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد الانفراد بحارس المرمى، وأهدر سعد محمد فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما أضاف ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد داوود.

الهجوم: سمير محمد - محمد زعلوك - أحمد أشرف.

وشارك سعد محمد بدلًا من ميدو نبيل، وعلي نادر بدلًا من سمير محمد، وعبد الله زيدان بدلًا من داوود، وعبد الرحمن شريف بدلًا من زعلوك، ومحمد أحمد «شرقية» بدلًا من طعيمة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٢١ نقطة، بعدما فاز في ٧ مباريات وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، مسجلًا ١٧ هدفًا، مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.