بدائل لدقيق الشوفان تجعل وجبة الإفطار أكثر صحة

يعتبر الشوفان بداية مثالية لليوم، لأنها مشبعة وغنية بالمواد المغذية والألياف وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولكن العصيدة لا تحتاج دائمًا إلى طهيها بدقيق الشوفان.

تعتبر العصيدة وجبة الإفطار المثالية، خاصة في الأيام الباردة والرطبة فهو يدفئك من الداخل، ويبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ويوفر لك العناصر الغذائية المهمة.

إذا كان دقيق الشوفان يبدو مملاً للغاية، فقد حان الوقت لتجربة بدائل لذيذة وصحية - وبعضها خالٍ من الغلوتين.

بدائل الشوفان

ربما يكون استخدام دقيق الشوفان كقاعدة لعصيدة الصباح هو الطريقة الأكثر شهرة، ولكنه ليس الوحيد، وتقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum: "تعتبر الحبوب والحبوب الأخرى أيضًا مثالية كقاعدة - مع آثار جانبية إيجابية".

رايس كريسبيس

تتمتع الرقائق الصغيرة بميزة حاسمة على الحبوب الأخرى للأشخاص الذين يعانون من الحساسية: فهي خالية من الغلوتين، وبفضل الكربوهيدرات المعقدة، فإنها تشعرك بالشبع لفترة طويلة وتمنع آلام الجوع.

تقترن رايس كريسبيس بشكل مثالي مع الفواكه الطازجة أو غيرها من الإضافات اللذيذة.

لكل 100 جرام من رقائق الأرز: 345 سعرة حرارية، 7.2 جرام بروتين، 74.1 جرام كربوهيدرات، 2.2 جرام دهون.

الكينوا

بديل دقيق الشوفان موطنه أمريكا الجنوبية وكان جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي للإنكا، خاصة كبديل للأرز.

كونيوا متوفر بأصناف تتراوح من الأسود إلى الأحمر والرمادي والوردي والأرجواني والأصفر والأخضر والأصناف الأكثر شهرة هي الكينوا الأبيض والأسود والأحمر.

تتميز حبوب الكينوا البيضاء بمذاقها الأكثر حساسية، لذا فهي مناسبة لكل من الأطباق الحلوة والمالحة - بما في ذلك العصيدة وإذا كنت تريد ذلك بسرعة: استخدم الكينوا المنتفخة.

لكل 100 جرام من الكينوا: 369 سعرة حرارية، 12.2 جرام بروتين، 62.4 جرام كربوهيدرات، 5.9 جرام دهون.