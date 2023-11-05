بدائل صحية لفقدان الوزن في منطقة البطن

يسهم السكر في تكوين دهون البطن ويمنعك من فقدان الوزن، ولسوء الحظ، يوجد السكر في العديد من الأطعمة أكثر مما تعتقد، ومنطقة الجسم التي تتراكم فيها الدهون بشكل مستمر هي الجزء السفلي من البطن، بالإضافة إلى سوء التغذية، فإن التوتر والهرمونات تجعل من الصعب تكوين هذا الجزء من الجسم.

لكن الحصول على قلب مسطح ومتناسق لا يتعلق فقط بالمظهر، ويمكن أن تكون الدهون الزائدة في البطن خطيرة في الواقع لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني.

قلل من تناول السكر

إذا كان لديك دهون في البطن وتريد التخلص منها، فيجب عليك أولاً أن تنظر إلى كمية السكر التي تتناولها.

يحفز السكر إطلاق الأنسولين، مما يحفز الجسم على تخزين الدهون في منطقة البطن، وتقول أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا لـ MedicForum: "إن رفض الأطعمة التي يتم تحويلها بسرعة إلى سكر يساعد الجسم على استخدام احتياطيات الدهون كمصدر للطاقة.

بدلًا من ذلك، يمكنك استبدال بعض الأطعمة ببدائل صحية دون التخلي عن الكربوهيدرات تمامًا.

استبدل العصائر السكرية بالفواكه الطازجة

بالنسبة لكثير من الناس، يعتبر كوب من عصير البرتقال الطازج مجرد جزء من صباح الخير والفواكه صحية لا شك في ذلك. ومع ذلك، فإن العصير يزيل الألياف المفيدة ويترك وراءه السكر.

ستكون النتيجة أكثر خطورة إذا لم تقم بعصر العصير بنفسك، ولكن شرائه من السوبر ماركت يحتوي كوب من عصير التفاح بسرعة على كمية من السكر تعادل علبة الكولا، حتى لو كانت أنواعًا مختلفة من السكر.

بدلًا من الآيس كريم تناول الزبادي اليوناني

لمحاربة دهون البطن، ليس عليك شيطنة جميع أنواع السكر وإزالتها من نظامك الغذائي ومع ذلك، يجب الانتباه إلى السكر المكرر المضاف صناعيا، والذي يوجد في العديد من الحلويات، بما في ذلك الآيس كريم.

البديل الصحي هو الزبادي اليوناني مع الفواكه الطازجة، مثل التوت أو التفاح كما تتناسب القرفة معه بشكل جيد، فائدة إضافية لطيفة هي أن الزبادي غني بالبروتين، مما يساعد على الشعور بالجوع لفترة أطول. يمكنك أيضًا هرس كل شيء، وسكبه في صواني ثلج الماء وتجميده للحصول على البديل الصحي المثالي للآيس كريم.

بدلًا من رقائق البطاطس تناول المكسرات

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا لأي شخص أن رقائق البطاطس غير صحية. المحتوى العالي من الملح والدهون المشبعة لا يجعله أفضل.

إذا كنت لا تزال تريد رقائق البطاطس، يمكنك استخدام المكسرات بدلا من ذلك فهي مليئة بالبروتين والدهون الصحية، لذلك سوف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.