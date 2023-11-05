أعطال بأجهزة مستشفيات قنا الجامعية ورئيس الجامعة يُوصي بالصيانة الدورية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية.

وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع الاعطال الموجودة ببعض الأجهزة الطبية والعمل على اصلاحها وصيانته.

جاء ذلك بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة.

شدد رئيس الجامعة في الاجتماع على ضرورة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة بالمستشفيات الجامعية والعمل على صيانتها واصلاحها بحيث تعمل بشكل منتظم.

وطالب بضرورة اعداد قاعدة بيانات تشمل تاريخ شراء الجهاز و الشركة الموردة وعقود الصيانة و غيرها من البيانات.

وأوصي رئيس الجامعة، بعقد دورات تدريبية لمسئولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم اعداد كوادر في هذا المجال و العمل على ادراج قسم خاص بهندسة الاجهزة الطبية و العلمية بكلية الهندسة.

وشهد الاجتماع المديرين العموم لإدارات مكتب رئيس الجامعة ،الشئون القانونية ، الاحتياجات، الإدارة الهندسية