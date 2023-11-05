شراكة بين جونسون كونترولز وساميت للحلول التقنية لتعزيز أعمال أنظمة إدارة المنشآت

اختارت جونسون كونترولز الشركة المتخصصة عالميا في توفير حلول تقليل الإنبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني شركة ساميت للحلول التقنية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي موزعا معتمدا لمنتجاتها الخاصة بأنظمة إدارة المنشآت .

وتنفرد جونسون كونترولز بتقديم مجموعة واسعة من حلول الطاقة المستخدمة في المباني بما في ذلك أنظمة التبريد، ونظام أتمتة المباني، بالاضافة إلى أنظمة كفاءة الطاقة وأنظمة الهواء، ومعدات إخماد الحرائق وغيرها. وجاء اختيار ساميت للحلول التقنية تجسيدا لما تقدمه الشركة من أحدث الحلول والانظمة للسوق المصرية والعالمية.

وتوفر أنظمة BMS من خلال وظيفتها الأساسية في إدارة البيئة داخل المبنى والتحكم في درجة الحرارة ومستويات غاز ثاني أكسيد الكربون والرطوبة وباعتبارها وظيفة أساسية في معظم أنظمة إدارة المباني، فهي تسيطر علي التدفئة والتبريد وتدير الأنظمة التي توزع هذا الهواء في جميع أنحاء المبنى علاوة على التحكم في انظمة الإنذار والحريق وغلق الأبواب وفتحها مما يتيح للعملاء اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام وحدات تحكم جونسون كونترولز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز راحة شاغلي المباني وسلامتهم وإنتاجيتهم.

أعربت المهندسة ماجدة السبع رئيس مجلس إدارة ساميت للحلول التقنية عن سعادتها بالتعاون الذي تشهده الشركة اليوم والثقة التي باتت تتمتع بها لدى شركائها الاستراتيجيين، مشيرة أننا نفخر بالتعاون مع شركة عالمية في حجم جونسون كونترولز حيث تتولى ساميت للحلول التقنية تزويد عملائها في المشروعات الجديدة بأنظمة إدارة المنشآت BMS من جونسون كونترولز بمختلف أنواعها سواء كانت مؤسسات إدارية أو سكنية أو سياحية وكذلك البنوك والمستشفيات.

أكدت أن الحلول الجديدة ستساعد في توفيرالطاق. وهذا ما يمثل هدف قومي ايضا وفقا لما تتبناه الدولة المصرية لترشيد الطاقة والاعتماد على بدائل نظيفة والاتجاه نحو منظومة التحول الرقمي في المشروعات الحالية والمستقبلية.

أكد المهندس إبراهيم سالم، المدير الإقليمي لمصر ولبنان واليمن في "جونسون كونترولز أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون مردودها كبير للسوق المصرية حيث تساعد انظمة وحلول جونسون كونترولوز على ترشيد الطاقة والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية ، وستمكن هذه الاتفاقية ساميت للحلول التقنية من تقديم جميع الحلول الهندسية المتعلقة بأنظمة BMS من تصميم النظام والبرمجة وبدء التشغيل وكشف الأعطال وإصلاحها وتدريب فريق تشغيل المباني.

أضاف سالم: “سيكون هذا التعاون بداية رحلة طويلة ومثمرة لتقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات العملاء سواء في المشروعات الحكومية أو القطاع الخاص. ونتطلع إلى مساعدة عملائنا من خلال توفير تجربة فريدة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي والاستدامة الرقمية التي تستهدفهم الشركة”.