دورة تدريبية للمثقفين الصحيين على التوعية بالمبادرات الرئاسية

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين بمحافظة الشرقية، على التوعية بالمبادرات الرئاسية ودورها في تعزيز النظام الصحي للمواطنين، والتي تنظمها الإدارة العامة للإعلام والتعليم والإتصال الصحي بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

وتستمر أعمال الدورة التدريبية لمدة ٤ أيام متتالية حتى الأربعاء القادم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور السيد العباسي مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي، والدكتورة رباب حسن مديرة إداراتي المتاحف والاتصال المباشر بالوزارة، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، ومشرفي الإدارة بالمديرية، ومشرفي الإدارات الصحية بالمحافظة.

شملت الدورة التدريبية التوعية بالمبادرات الرئاسية ودورها في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وذلك من خلال تعزيز الوعي الصحي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مروراً بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها ووصولاً إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض، ومنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها، وزيادة توعية المواطنين بتعريفهم بكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية بطريقة يسيره بما يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لهم.

وعقب الافتتاح استقبل وكيل الوزارة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال الصحي ومديرة إدارتي المتاحف والاتصال المباشر، بمكتب وكيل الوزارة، مؤكداً الدور الهام للوزارة في نشر الوعي الصحي لدي المواطنين، وأهمية التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة، من خلال المثقفين الصحيين، والتي منها استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع للأطباء المختصين، وغيرها من الموضوعات الهامة

وأوضح أن التثقيف الصحي يعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالي من الأمراض، والذي يعمل على بناء اتجاهات صحية سليمة لدى المواطن، ومساعدة الأفراد في حل المشاكل الصحية التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.