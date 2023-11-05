كاظم الساهر يشدد على وقف إطلاق النار في فلسطين بأغنية إنجليزية.. صورة

أعلن القيصر كاظم الساهر أغنيته الجديدة Hold Your Fire، كدعوة لوقف إطلاق النار في فلسطين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

تفاصيل أغنية كاظم الساهر للتأكيد على دعوات وقف إطلاق النار

نشر كاظم الساهر صورة له من داخل استوديو التسجيل، وعلق عليها قائلاً:"إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج الأغنية بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء



و استكمل قائلاً:"سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية:

الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)

اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)

برنامج الأغذية العالمي



أغنية Hold Your Fire

تلحين كاظم الساهر

كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر

توزيع ميشال فاضل

بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا



كان قد أعلن كاظم الساهر في وقتٍ سابق عن وقف كامل حفلاته الغنائية بسبب الاحداث المتصاعدة في فلسطين، لأجل غير مسمى، وذلك بعد مشاركته حديثًا في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في السعودية وضم عدد كبير من نجوم الغناء ومنهم فنان العرب محمد عبده والفنان الكبير لطفي بوشناق.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لا تُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".