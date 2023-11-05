عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنزويلي فتح آفاق تعاون جديدة
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في حالة تعرضه للتلف.. خطوات تغير العداد الكهربائي

عداد كهرباء
عداد كهرباء

قد يتعرض العداد الكهربائي في المنزل للاحتراق أو التلف، بشكل مفاجئ، وذلك يحدث نتيجة زيادة الأحمال، أو تشغيل أكثر من جهاز كهربائي عالي الاستهلاك في ذات الوقت في المنازل أو المتاجر.

 

ويُنصح خبراء  بتركيب قاطع دائرة كهربائية (MCB) على كل دائرة كهربائية في المنزل أو المتجر للحماية من التلف أو الحريق، وفي حالة تعرض العداد الكهربائي للاحتراق لا يوجد غرامات على المشترك عند تجديده.

 

وفي السطور التالية نوضح خطوات يجب اتباعها عند احتراق عداد الكهرباء:

 

يجب فصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم، وهو إجراء ضروري لتجنب وقوع أي إصابات أو أضرار.

 

يجب الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121، وسيتمكن موظفو الشركة من تسجيل المشكلة وتحديد موعد لتركيب عداد جديد.

 

تقديم طلب بتركيب عداد جديد من خلال الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء أو من خلال زيارة أحد مكاتب الشركة.

 

دفع تكلفة العداد الجديد وتبلغ تكلفة العداد الجديد المنزلي 1600 جنيه والتجاري 2700 جنيه. يمكن تقسيط ثمن العداد المنزلي بواقع 60 جنيهًا شهريًا.

 

تركيب العداد الجديد في موعد أقصاه 15 يومًا من تقديم الطلب.

 

 

مواد متعلقة

الري: الكفاءة والنزاهة المعيار الرئيسي للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت

وقفة تضامنية للمحامين العرب مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن

جولة تفقدية للري داخل نهر النيل للاطمئنان على نظافته وخلوه من التعديات

الليلة كوكب المشتري بالقرب من الأرض

قصة استشهاد محمد أبو حطب وأحد عشر من أفراد عائلته

بق الفراش ينتقل من فرنسا لـ لندن ويغلق مكتبه

بعد ارتفاع الأسعار.. طرق توفير استهلاك بنزين السيارة

الري الحديث.. أهم مميزاته وطرق التغلب على مشكلاته

الجريدة الورقية