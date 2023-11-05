في حالة تعرضه للتلف.. خطوات تغير العداد الكهربائي

قد يتعرض العداد الكهربائي في المنزل للاحتراق أو التلف، بشكل مفاجئ، وذلك يحدث نتيجة زيادة الأحمال، أو تشغيل أكثر من جهاز كهربائي عالي الاستهلاك في ذات الوقت في المنازل أو المتاجر.

ويُنصح خبراء بتركيب قاطع دائرة كهربائية (MCB) على كل دائرة كهربائية في المنزل أو المتجر للحماية من التلف أو الحريق، وفي حالة تعرض العداد الكهربائي للاحتراق لا يوجد غرامات على المشترك عند تجديده.

وفي السطور التالية نوضح خطوات يجب اتباعها عند احتراق عداد الكهرباء:

يجب فصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم، وهو إجراء ضروري لتجنب وقوع أي إصابات أو أضرار.

يجب الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121، وسيتمكن موظفو الشركة من تسجيل المشكلة وتحديد موعد لتركيب عداد جديد.

تقديم طلب بتركيب عداد جديد من خلال الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء أو من خلال زيارة أحد مكاتب الشركة.

دفع تكلفة العداد الجديد وتبلغ تكلفة العداد الجديد المنزلي 1600 جنيه والتجاري 2700 جنيه. يمكن تقسيط ثمن العداد المنزلي بواقع 60 جنيهًا شهريًا.

تركيب العداد الجديد في موعد أقصاه 15 يومًا من تقديم الطلب.