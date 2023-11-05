مراكز تدريب الكفاية الانتاجية تسد احتياجات الصناعة من العمالة الفنية

تضطلع وزارة التجارة والصناعة، طبقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 لتوفير الأيدي العاملة المدربة، بهذا الدور من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لها والمسؤولة عن مراكز التدريب الفنى والمهنى المنتشرة على مستوى الجمهورية باجمالي نحو 45 مركز تدريب فى18 محافظة على مستوى الجمهورية.

تسعى مصلحة الكفاية الانتاجية بالارتقاء بمنظومة التعليم الفنى فى مصر وربط مخرجاتها بسوق العمل وتوفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال عقد العديد من من ملتقيات التوظيف

كفرصة لزيادة وعي خريجى التدريب المهنى بالمهارات اللازمة ورفع مكانة المهنة والنهوض بها في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة فى مجال الصناعة .

متابعة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، لإعداد خريج قادر على المنافسة.

التعاون بين المصلحة ، ومؤسسات سوق العمل فى إعداد خريج قادرة على المنافسة والتميز و من أجل توفير تدريب على مستوى عال، وخبرة عملية كافية لاكتساب المهارات العلمية، والعملية الحديثة، واستكمال جوانب الخبرة اللازمة لدى الطلاب.

اتاحة الفرصة لارباب الاعمال والمؤسسات للبحث عن النوابغ والخريجين المتميزين، المؤهلين لتلبية متطلبات هذه المؤسسات بخريجين أكفاء.

ويأتى ذلك إطار حرص مصلحة الكفاية الانتاجية علي تحقيق رسالتها في تخريج كوادر مهنية متميزة قادرة علي المنافسة في سوق العمل وخدمة الطالب من الجانب التدريبى والتسويقى عن طريق وحدة تتبع الخريجين بالمصلحة.

تطبق المصلحة عدة من انظمة التدريب المختلفة وهى

- نظام التلمذة الصناعية ( ثلاث سنوات ) لحملة الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية.

- نظام التدريب الفنى عالى المهارة (2 سنة ) لحملة الشهادات الثانوية / الفنية المتوسطة.

- نظام التدريب التحويلى (6 – 8 شهور).

- برامج تدريبية قصيرة لتنمية المهارات الفنية للعاملين بالشركات (1 – 6 أسبوع).

- بالإضافة إلى المساهمة فى المشروعات القومية

كما تتخذ مصلحة الكفاية الإنتاجية عدة اساليب لتطوير الصناعة المصرية ومنها

مد جسور التواصل بينها وبين مؤسسات سوق العمل، لوضع رؤية لمتطلبات السوق الداخلى والخارجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز. تمكين الشباب اقتصاديا ونشر ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر تأهيل الشباب لسوق العمل لمكافحة البطالة والمساهمة فى رفع معدلات التشغيل والتوظيف التوسع فى مجال ريادة الاعمال حيث يتم تدريس منهج ريادة الاعمال والابتكار ومنهج التوجيه والارشاد لطلبة الصفوف الثانية والثالثة بمراكز التدريب.

تتبنى المصلحة اسلوب التخطيط الاستراتيجى لادراج البعد السكانى فى برامج التدريب المقدمةلديها حيث يتم انشاء محطات تدريبية بالاماكن او المحافظات التى لاتتوافر بها مراكز تدريب مهنى والتى بلغت حتى الانبعد توقيع ببروتوكلاتها 113 محطة تدريبية (فصل داخل مصنع ) لسد احتياجات الصناعة من العمالة وتعد محطة التدريب نشاط تدريب مهني مؤقت ملحق بأحد المنشآت الصناعية أو التي تمارس نشاطا صناعيا بغرض تلبية احتياجات المنشأة أو مجموعة من المنشآت التي تعمل في مجال الصناعة من العمالة الماهرة بعد تدريبهم على المهن المختلفة وذلك وفقا لنظام التلمذة الصناعية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ويمنح الخريجون من هذه المحطات شهادة دبلوم التلمذة الصناعية في التخصصات المرخص لهم بها من المصلحة وذلك في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2005والمعدل بالقرار رقم 654 لسنة 2005.