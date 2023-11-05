جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق

شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم ، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتورة نانسي جمال الدين القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج الجديدة والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

برامج جديدة

في بداية كلمته تحدث الدكتور أشرف عبد المعبود عن البرامج الدراسية الجديدة بالكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، مشيرًا إلى أهمية تلك البرامج في إعداد خريج قادر على المنافسة وسد احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن إدارة الكلية بصدد توقيع بروتوكولات تعاون لعمل برامج علمية تشاركية مع كليات الخدمة الاجتماعية والتربية، بالإضافة إلى كلية التربية الرياضية، مؤكدًا أن الهدف من تلك البرامج هو تحقيق الاستفادة القصوى من أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الكليات لنقل الخبرات العلمية والدراسات السياحية لأكبر عدد من الشباب.

كما رحبت الدكتورة نانسي جمال الدين بالطلاب الجدد في رحاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، وأكدت أن الكلية تعد من الكليات المتميزة على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الأخرى. وخلال كلمتها للطلاب عبرت عن أمانيها بأن يستفيدوا بكافة الخدمات التعليمية التي تقدمها الكلية أفضل استفادة. وأضافت أن إدارة الكلية ترحب باستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بالكلية.

ومن جهه اخرى اعلنت الدكتورة سناء هارون مدير مكتب التايكو فى جامعة الفيوم ، أنه في إطار الاستعداد للمشاركة في مسابقة رالي مصر ٢٠٢٤ التي تقام سنويا علي مستوي الجامعات المصرية، فإن جامعة الفيوم قامت بتكوين فرق طلابية على مستوى كافة الكليات في مجال ريادة الأعمال، بهدف تمثيل الجامعة في تلك المسابقة الرائدة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك كل عام في التدريبات التي تقام بالاكاديمية البحرية والتي تؤهل الطلاب للاشتراك في مسابقة رالي مصر في ريادة الأعمال.

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