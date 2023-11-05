الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يسقط أمام طلائع الجيش في الدوري

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش

فاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الإسماعيلية في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري المصري

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الإسماعيلي يتعادل سلبيًا أمام الداخلية في الدوري المصري

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الدوري المصري.. الإسماعيلي والداخلية تعادل سلبي في الشوط الأول

أحرز باسم مرسي هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 40 قبل أن يرد النيجيري جادوين أوكوارا سريعا بهدف التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل عبدالرحمن شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 52 بعد متابعة من كرة تصدى لها حارس الإسماعيلي لترتد ويتابعها شيكا ويسكنها في الشباك.

ثم في الدقيقة 75 سجل عماد نبيل لاعب الإسماعيلي هدف التعادل لكن قبل نهاية اللقاء سجل طلائع الجيش الهدف الثالث عبر محمد هاني ليخطف الانتصار ويحقق الثلاث نقاط.

توقف الإسماعيلي عند 

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