وكيل تعليم بنى سويف يطمئن على انضباط وانتظام العملية التعليمية بإهناسيا

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا مع موجهي المواد الدراسية والأنشطة وأعضاء المتابعة والمراحل التعليمية بإدارة اهناسيا التعليمية، بحضور خالد عبد العظيم وكيل الإدارة

وأكد وكيل التعليم، أنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بانضباط وانتظام العملية التعليمية، موجهاً بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية واستمرار المتابعة الفنية الفعلية والتأكيد على المعلمين بالالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس كما طالب وكيل الوزارة بإعداد تقارير عن تلك المتابعات وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب لتعود بالنفع على الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات واختيار أفضل المعلمين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي اتاحتها الوزارة والإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس والاستمرار في تفعيل فترات المشاهدة للمواد التعليمية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب

كما طالب وكيل الوزارة بضرورة التواصل المستمر مع مديري المدارس من خريجي الدورة الأولى من المبادرة الرئاسية " 1000 مدير مدرسة " وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات وتحقيق الاستفادة من قدراتهم وأفكارهم لتطوير أداء العملية التعليمية

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة متابعة سير العملية التعليمية.