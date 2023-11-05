استثمارات جديدة بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا بقيمة 6 مليون دولار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، علي إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة.

قال المحافظ، إن المشروع الأول هو شركة جنات للمواد الغذائية وتعمل في مجال تقشير السمسم ، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية ، و فرز وتحميص الفول السوداني ، وإنتاج الزبدة ، وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات ، و تم تخصيص مساحة ٤٢٠٠ م لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلي ٥ ملايين دولار ، و سوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المشروع الثاني هو شركة يورو كوموديتيز لتجارة المناطق الحرة ، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة ١٤٧٩ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ١.٥ مليون دولار ، و توفر ٣٤ فرصة عمل للشباب ، و سوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.

وترأس المحافظ، مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و فوزي رضوان مدير المنطقة الحرة ، وأحمد ابوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، و انور يس مدير إدارة شئون المجالس ، و عدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة .

وأضاف المحافظ، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم علي مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية ، و شركة ايجل وود إندستريز.

وأشار إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، بهدف الحفاظ علي استمرار استثماراتهم والتوسع فيها ، بما يساهم في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .