زمالك" 2003" يكتسح سد أسوان بسباعية وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سد أسوان بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الجمهورية.

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أحرز أهداف الزمالك كل من؛ علي ياسر "هدفين" وعبد الله محمد "هدفين" وعبد الرحمن حمادة الفيومي ومحمد صلاح وسيد شريف.

وقدم لاعبو الزمالك أداءا رائعا خلال مجريات اللقاء، وصنع الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى سد أسوان، واستطاعوا تسجيل سبعة أهداف على مدار شوطي المباراة، كما أهدروا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الضيوف.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "زمالك 2003" إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية.

ويقود فريق "زمالك 2003" كل من؛ إبراهيم صلاح مديراً فنيًا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إداريًا، ومحمود سعيد اخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسئولاً للمهمات .