طريقة عمل سموذي التين بالتوت| يقي من السرطان

سموذي التين بالتوت من الوصفات الصحية المنعشة التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والألياف الهامة لصحة جسمك، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

سموذي التين بالتوت

طريقة عمل سموذي التين بالتوت

المقادير

- توت أحمر : ربع كوب (مجمد)

- تين : 5 حبات (مقشر)

- حليب : كوب (خالي الدسم)

- عسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قومي بخلط الحليب مع التوت والتين والعسل في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

اغسلي التين جيدًا، ثم قطعيه شرائح وضعيها في أكواب ثم صبي السموذي (الخليط) .

زيني بالتوت الأحمر وقدميه فوراً.

فوائد تناول التين البرشومي

يقي من السرطان

عند تناول التين البرشومي بشكل مستمر فإنه يمد الجسم ببعض أنواع الفيتامينات والمعادن التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المبيض، وكذلك سرطان البروستاتا، وأيضا سرطان الثدي، والقولون.

مليّن للجهاز الهضمي

يعد التين البرشومي خاصة إذا تم تناوله مجفف ملين طبيعي للجهاز الهضمي، حيث يتضمن على الألياف الطبيعية، وكذلك مادة السليلوز، مما يساهم في علاج الإمساك، وكذلك مشاكل القولون العصبي، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالبواسير.

الوقاية من تلف الخلايا

على الرغم من أن التين يحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أنه يوفر مضادات أكسدة مهمة، حيث حدد الباحثون المركبات الكيميائية النباتية، وخاصة الأحماض الفينولية والفلافونويد التي تعد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على قوة الخلايا.

خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يُعتقد أيضًا أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها التين البرشومى، تلعب دورًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تنظيم مستوى الضغط

يعمل التين البرشومي على تنظيم مستويات ضغط الدم في الجسم، وذلك لأنه يتضمن على أوميجا 3 وكذلك أوميجا 6، وأيضا المعادن مثل البوتاسيوم، والفلافونيدات.

يقي من الأنيميا

يساعد تناول التين البرشومي على الوقاية من الإصابة بالأنيميا بفضل نسبة الحديد التي توجد بداخله.