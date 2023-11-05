فوري تتعاون مع MoneyHash لتجربة دفع إلكتروني أفضل

أعنلت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن تعاونها مع منصة MoneyHash وهي منصة شاملة لإدارة عمليات الدفع والإيرادات تخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعمل على تبسيط المهام المعقدة وكثيفة الاستخدام للموارد من أجل إنشاء البنية التحتية الرقمية للدفع وتحسينها وتوسيع نطاقها، ويعد هذا التعاون فرصة كبيرة ومتسارعة لنمو الشركات في مراحل مختلفة من التطوير بما يناسب المشهد الحالي لقطاع الدفع الرقمي في المنطقة.

طبقًا لهذا التعاون، سيتمكن التجار من تسريع استراتيجيات التسويق والوصول إلى العملاء المستهدفين، وتقليل الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال بالدفع الإلكتروني، وتعزيز تجربة الدفع الخاصة بهم للحصول على معدلات تحويل أعلى، إضافة إلى تمتع العملاء بفرصة تبسيط إجراءات الدفع الخاصة بهم، مما يؤدي إلى تحسين تجارب المستخدم وتقليل حالات فشل الدفع وتعزيز الإدارة المخاطر بشكل فعال.

كما ستقدم فوري و MoneyHash خدمات الدعم الفني المتميزة عبر فريق من الخبراء في مجال المدفوعات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخصومات الحصرية عند استخدام قنوات الدفع الإلكتروني "فوري" من خلال منصة "MoneyHash".

أعرب محمد كامل رئيس قطاع قبول المدفوعات وتطوير الأعمال لشركة فوري على سعادته بالتعاون مع MoneyHash منصة عمليات المدفوعات والإيرادات الشاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا. مؤكدا أن توقيع البروتوكول المشترك يساهم بشكل كبير على تعزيز القيمة المضافة لخدمة سوق المدفوعات الإلكترونية ومجال تكنولوجيا البنوك، كما يسهم أيضا في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في السوق المصرية، حيث يوفر التعاون باقة من الخدمات الرقمية المتطورة والحلول التكنولوجيا التي تسهم في دفع عجلة الاقتصادي الرقمي".

قال نادر عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة " MoneyHash ": "نحن متحمسون للعمل مع فريق عمل فوري لتقديم أفضل تجربة دفع للتجار في مصر والعالم. وأضاف: "هذا هو أول تكامل مميز لدينا يقدم أسعارا خاصة ودعما متميزا وابتكارا تقنيا منسقا، إن تعاوننا مع شركة رائدة في السوق مثل فوري يدل على التزام الشركتين بتحديث البنية التحتية للدفع في الأسواق الناشئة".